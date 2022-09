Semana do feriado começa com chuva em todas as regiões do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da semana em que se celebra a Independência do Brasil (7 de setembro) será marcado por chuvas em estados de todas as regiões do Brasil, apesar das diferentes intensidades e temperaturas, de acordo com a previsão da Climatempo.

No Sul, a frente fria que começou a passar pela região na última quinta-feira (1º) deve perder força nesta segunda (5), mas uma nova área de instabilidade associada à baixa pressão atmosférica pode trazer chuvas e temporais desde o Rio Grande do Sul até o Paraná na terça (6).

Segundo a empresa, os maiores volumes e chances de trovoadas estão previstos para o sul do Paraná e norte de Santa Catarina.

No feriado (7), as temperaturas começam a subir ao longo do dia, mas ainda há risco de chuva no fim da tarde e início da noite devido à circulação de vento.

Na maior parte do Sudeste, o período será marcado por instabilidade, chuvas isoladas e ventos costeiros, segundo a Climatempo, por causa da ação da frente fria que permanece sobre a região até quarta. O destaque fica para Minas Gerais, que deve ser menos afetado pelo frio, principalmente mais ao norte do estado, onde o tempo ficará seco.

No Centro-Oeste, há probabilidade de pancadas de chuva isoladas e passageiras apenas no centro-sul do Mato Grosso do Sul, conforme o Climatempo. "No norte do estado, em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal, o ar seco segue prevalecendo, não chove, faz calor e a umidade do ar fica baixa, característico do longo período de estiagem", informa a empresa.

O litoral do Nordeste deve seguir com chuvas costeiras ao longo da semana. "A entrada de umidade vinda do oceano deixa o tempo mais fechado, com chuva a qualquer momento e poucas aberturas de sol entre Salvador e Porto Seguro [BA]", relata o Climatempo.

No feriado, pode haver instabilidade também no norte do Nordeste, com ventos moderados. No restante da região, o tempo tende a ficar aberto e com baixa umidade.

Na região Norte, parte dos estados deve ficar com o tempo firme e quente até quarta, como Tocantins, Acre, sudeste do Pará e sul de Rondônia. Nas outras partes da região, as chuvas tendem a avançar ao longo dos dias.

O destaque fica para o Amazonas e Roraima, onde há previsão de pancadas de chuva com trovoadas. No Pará, a semana começa com chuvas isoladas, mas com o passar do tempo, as tempestades ganham força no oeste e no norte do estado.

"A grande quantidade de focos ativos de queimadas em áreas do Norte e Centro-Oeste do Brasil tem provocado dias esfumaçados nos estados nortistas", alerta a Climatempo.

A Amazônia teve o mês de agosto com mais queimadas desde 2010. Nos 31 dias do mês foram registrados 33.116 focos de queimadas, de acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).