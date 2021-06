Sem vontade de fazer sexo? Veja o que pode está influenciando na libido

Uma vida sexual boa e saudável está muito ligada à sua saúde menta. Envolve autoestima, relaxamento e bem-estar. Entretanto, quando tudo isso está indo mal, pode ser um motivo para tudo na vida sexual desandar. Saiba o que pode afetar sua libido:

1. Estresse ou cansaço extremo

O estresse afeta o sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático de várias formas negativas. Além disso, o cansaço - pode ser físico, mental ou emocional - tira toda sua energia e o impede do momento.

2. Preocupações

Não só preocupações com o financeiro, mas também com o trabalho ou outras questões que tiram sua paz podem ser motivos para você está com pouca libido. Pensar demais nunca faz bem.

3. Tédio

No momento com a pandemia e algumas limitações, todo dia parece o mesmo. Isso acaba trabalhando na hora do sexo. O tédio e ansiedade passam a ser mais presentes na vida do casal e interferindo na libido.

4. Baixa autoestima

Se não gosta de si mesmo ou não está satisfeito com algo em você, vai ser difícil ter relações sexuais com alguém. Entenda o motivo da baixa autoestima e procure melhorar nisso com a ajuda de um terapeuta.

5. Raiva ou mágoa reprimida

Às vezes, isso pode ser reflexo de alguma questão entre o casal que vai além de quatro paredes. Podem ser traições, discussões mal terminadas, ressentimentos, etc. Tudo isso influencia na vida sexual.