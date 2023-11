Sem luz, Enem começa às escuras em local de prova na zona leste de SP

Por volta das 15h, porém, técnicos da distribuidora disseram que o gerador da UniDrummond estava desabastecido e que a companhia forneceria um novo. O equipamento chegou ao local cerca de meia hora depois, com carga suficiente para abastecer a unidade durante o restante do dia, segundo um funcionário da distribuidora.

O exame teve início no horário marcado, às 13h30, somente com iluminação natural.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começou às escuras no prédio de uma faculdade na zona leste de São Paulo, que está sem energia elétrica neste domingo (5) devido ao temporal que atingiu a cidade na última sexta (3).

