Sem energia, hospital do Campo Limpo funciona com gerador e transfere paciente

"Devido à complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, com substituição de cabos, postes e transformadores, alguns casos podem levar mais tempo. A expectativa é normalizar o fornecimento de energia para a maioria dos clientes afetados até a próxima terça-feira (7)", acrescentou a companhia.

A unidade opera neste sábado (4) com um gerador de energia. Usuários contam que exames tiveram atrasos e ao menos uma paciente precisou ser transferida para outra unidade por causa do problema.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.