Sem acordo, greve de aeronautas se aproxima de viagens de Natal com atrasos em voos

Na terça (20), as paralisações afetaram ao menos 11 aeroportos no país, já que os atrasos e cancelamentos de decolagens geram um efeito cascata.

Na terça (20), as paralisações afetaram ao menos 11 aeroportos no país, já que os atrasos e cancelamentos de decolagens geram um efeito cascata.

Em Brasília, houve atraso em 32 voos previstos para esta quarta-feira, com partidas entre 6h e 17h, o que gerou atraso em outros aeroportos, como os de Porto Seguro, Maceió, São Luiz e Ilhéus, entre outros. Quatro voos foram cancelados por causa do mau tempo.

No entanto, a Infraero diz que os transtornos podem não ter relação com a greve. O Santos Dumont, especificamente, tem sido afetado desde o início da manhã por fortes chuvas, que causaram atrasos e cancelamentos.

Até as 17h desta quarta (21), Congonhas registrava 79 atrasos e 52 cancelamentos, segundo a Infraero. O Santos Dumont, no Rio, também operado pela empresa pública, teve 111 atrasos e 72 cancelamentos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paralisação de pilotos, copilotos e comissários chegou ao terceiro dia nesta quarta (21), às vésperas do Natal, com atrasos e cancelamentos de voos em ao menos 20 aeroportos no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.