Seis dicas sexuais para fazer a temperatura do quarto aumentar

Nunca é tarde para apimentar mais um pouquinho a relação à dois. Nos dias de hoje é super fácil perder o cuidado na vida sexual que é tão importante. Vivemos tão atarefados e rodeados de problemas que esquecer a data de aniversário de namoro ou casamento se torna uma coisa comum. Por isso, deixe todas as preocupações de lado e siga essas dicas para aumentar a temperatura do quarto na hora do sexo:

1. Encontrar o parceiro de aventuras perfeito

Um olhar mais atento em relação as pessoas que você busca para uma “aventura” é o recomendado. Deve achar alguém com uma postura menos tímida, principalmente à sós, com desempenhos satisfatórios como o seu e que tenha vontade de expressar e colocar em prática os seus desejos mais secretos.

2. Brinquedos sexuais

Muitos ainda tratam os brinquedos sexuais, que podem ser usados ao favor do casal, como um tabu. Mas na verdade, estes pequenos objetos podem ser o ingrediente que falta para apimentar a relação.

3. Aventure-se a três

Considerada uma fantasia tradicionalmente associada aos homens, mas que cada vez mais mulheres também se sentir atraídas. Essa dica exige um pouco mais, já que você precisa ser mais desinibido nesse caso.

4. Sexo alternativo

Essa dica pode ser um leque de possibilidades, são denominados sexo alternativo. Isso dentro do universo kink, que abarca quase todas as preferências sexuais, no contexto claro de sexo adulto e consensual.

Isso vai desde novas posições sexuais. swing ou práticas BDSM (Bondage, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo), basicamente, se trata dos fetiches que não se tratam do contexto “normal”.