Seguranças acusam de furto e agridem homem negro em mercado no ES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem negro foi acusado de furto e agredido por seguranças da rede de supermercados Carone na cidade de Serra, no Espírito Santo, na sexta-feira (17). Em vídeo do ocorrido, a vítima da agressão se diz inocente e pede que a polícia seja acionada para aferir isso. A gravação foi realizada por um outro cliente do estabelecimento, a unidade de Laranjeiras, e gerou repercussão nas redes sociais. Ele filma uma porta dentro do supermercado que dá acesso a um cômodo onde o homem acusado de furto estava sendo espancado pelos funcionários do local, segundo narra no vídeo. Ao perceber que está sendo filmado, um outro empregado da rede faz uma abordagem em tom de ameaça. O cliente não se intimida, diz que tem advogados na família e que a cena vai "dar ruim" para o funcionário, que rebate: "Para mim, não vai dar nada". Em seguida, o cliente responsável pela gravação diz que o correto é chamar a polícia e não adotar aquele tipo de abordagem. Neste momento, o homem negro consegue abrir a porta da sala em que estava trancado com outro segurança e se debate para tentar se livrar do agente. O homem grita, pede para ser solto e afirma diversas vezes que não roubou nada, mas um dos seguranças continua segurando-o pelos cabelos, enquanto ele próprio pede para que chamem a polícia e reafirma não ter "roubado nada". A vítima da agressão pede para não ser levado novamente "lá para trás" e diz ter sido espancado. O homem levanta sua camisa para mostrar que não tem nada escondido e desafia os agentes a provar que ele estava roubando. "Eu roubei o quê? Me mostre, chame a polícia", diz. A secretária de Direitos Humanos do Espírito Santo, Nara Borgo, repostou um trecho da gravação em seu perfil no Instagram e disse ser aquilo um "retrato do racismo estrutural". Na publicação, ela afirma que "a equipe da SEDH tomou todas as providências cabíveis" para apurar o caso. A reportagem tentou contato com a secretaria e com a polícia do estado. Também procurou por telefone e por mensagem direta no Instagram o supermercado Carone, mas ainda não obteve retorno. Caso haja resposta de alguma das partes, este texto será atualizado.

