Segurança reage a assalto com arma de pressão e é baleado no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um autônomo de 20 anos foi baleado na coxa esquerda após tentar evitar um assalto, por volta das 19h30 desta terça-feira (22), em Guarujá (86 km de SP), com uma arma de pressão normalmente utilizada para jogos.

O rapaz, que estava em uma moto, fazia a segurança de dois homens que transportavam dinheiro em um carro, que foi abordado por bandidos armados. A vítima foi medicada e passa bem. Nada foi levado pelos criminosos.

Segundo imagens de uma câmera, instalada no Chevrolet Onix usado por dois homens para transportar R$ 30 mil, três pessoas armadas desceram de um Fox prata em um semáforo na rua São Paulo, sentido avenida Presidente Vargas, e abordaram os dois no veículo com o dinheiro.

“Desce do carro, desce do carro”, gritou um dos criminosos quando abordou o motorista do Onix, ainda segundo a gravação. O autônomo, que vinha atrás com a moto, tentou reagir com uma arma de airsoft e ao menos sete tiros foram disparados em seguida pelos suspeitos, que fugiram na sequência sem levar nada.

Em depoimento na Delegacia Sede de Guarujá, o autônomo afirmou ter sido contratado para fazer a segurança da dupla, durante o transporte dos R$ 30 mil. E que quando os bandidos viram a pistola de brinquedo, atiraram e fugiram.

O "segurança" foi ferido na coxa esquerda e encaminhado ao hospital Santo Amaro, onde acabou medicado e liberado. Um dos homens que ocupava o Onix, de acordo com o registrado no vídeio, afirmou ter sido ferido no braço direito. Porém, nem ele nem o homem que o acompanhava haviam sido localizados pela polícia até a publicação desta reportagem.

O caso foi registrado como roubo e tentativa de homicídio na Delegacia Sede de Guarujá, mas será investigado pelo 2º DP da cidade.