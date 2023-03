Segurança de deputado é atingido por disparo acidental em gabinete da Alerj

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um segurança do deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil) ficou ferido após a própria arma disparar acidentalmente dentro da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), na tarde desta quinta-feira (30). Ronaldo Castro, 46, que é policial militar, foi atingido na perna direita.

De acordo com a assessoria da Alerj, o agente foi atendido no departamento médico da assembleia e depois acabou transferido para o Hospital da PM, no bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro. O quadro de saúde dele é estável.

Testemunhas afirmam que o disparo teria sido feito após o segurança sentar na arma, que estaria engatilhada.

O incidente ocorreu dentro do gabinete do deputado Marcelo Dino, segundo informou a Alerj. O Regimento Interno da Casa, no entanto, proíbe o porte de arma dentro das dependências prédio exceto para servidores do Departamento de Segurança, quando em serviço. Caso desrespeite a proibição, a pessoa pode receber uma infração disciplinar, além de responder por contravenção.

O PM baleado nesta quinta cuida da segurança particular de Dino, ou seja, não faz parte do departamento e não poderia circular armado dentro da Assembleia.

Procurado pela reportagem, o deputado não se posicionou sobre o incidente. Ele entrou para a reserva em 2010 depois de ser eleito vereador em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Está em seu segundo mandato na Alerj.

Segundo a Polícia Civil, agentes da delegacia estiveram no prédio da Alerj para verificar o fato e, em seguida, foram até o hospital para ouvir o segurança. As diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

A Polícia Militar confirmou, em nota, que "um segurança particular do gabinete de um deputado estadual foi ferido na perna por um disparo acidental", e que o Corpo de Bombeiros foi acionado.