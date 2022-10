Segundo turno em SP terá vias interditadas e estacionamento liberado; veja mudanças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana do segundo turno das eleições na cidade de São Paulo terá reforço na operação de trânsito, segundo a prefeitura. Além do passe livre para ônibus municipais e intermunicipais, metrô e CPTM neste domingo (30), algumas vias já estão interditadas a partir desta sexta (28).

Também haverá reserva de vagas de estacionamento no dia da votação em locais como cartórios e prédios do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, nas ruas Francisca Miquelina, entre as ruas Aguiar de Barros e Santo Amaro, do lado ímpar, e Falcão Filho, que terá os dois lados bloqueados na altura do nº 121.

A medida serve para facilitar o acesso aos locais de trabalho de equipes das eleições.

Também ficam reservadas as vagas nas seguintes vias: rua Ipiaba, nº 422, em frente ao Cartório 346º; avenida Corifeu de Azevedo Marquês, nº 1140, em frente ao Cartório 374º; rua Ferreira de Araújo, nº 538, em frente ao Cartório 251º; rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo e na praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, junto ao Cartório da 246º Zona Eleitoral; e na rua Genebra, entre as ruas Aguiar de Barros e Maria Paula, do lado ímpar.

A avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido centro, terá faixas exclusivas para ônibus entre as ruas Jandaia e Aguiar de Barros.

Não haverá neste domingo (30) a montagem da ciclofaixa de lazer, e o programa Ruas Abertas volta a ser suspenso, como no primeiro turno, com a avenida Paulista livre para veículos. Já no Minhocão, motoristas poderão circular entre 7h e 18h.

A partir das 20h30 deste domingo (30), a Justiça paulista determinou que o candidato que vencer as eleições presidenciais poderá ocupar a avenida Paulista, em São Paulo, para comemorar a vitória. No entanto, não há previsão de interdição, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Será permitido estacionar em locais com placas de proibição, com exceção de corredores e faixas exclusivas de ônibus e vias de trânsito rápido. Motoristas devem observar a sinalização da Zona Azul de cada local.

A CET divulgou, além das vias interditadas, a lista de alternativas para os motoristas:

BELA VISTA: Rua Francisca Miquelina, entre as ruas Dona Maria Paula e Aguiar de Barros, na Bela vista, sábado e domingo.

Alternativa: seguir pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Rua Aguiar de Barros.

CAMPO LIMPO: Rua Américo Falcão, entre as ruas Jacaratinga e Estância, no Campo Limpo, a partir das 6h de sábado (29) às 5h de segunda (31).

Alternativa: para quem vem da Estrada do Campo Limpo, sentido bairro, seguir pelas ruas Américo Falcão, Jacaratinga, Estância e Américo Falcão. Quem trafega pela Américo Falcão para a Estrada do Campo Limpo deve seguir pelas ruas Estância, Cajanga e Batista Crespo, até chegar à Estrada.

SÃO MATEUS: Rua Elísio Ferreira, entre a Rua Dr. Felice Buscaglia e a Av. Ragueb Chohfi, nesta sexta (28) e no sábado (29), das 6h às 14h, e no domingo (30), das 6h às 20h.

Alternativa: para quem vem da Rua Elísio Ferreira, seguir pelas ruas Dr. Felice Buscaglia e Embaixador Ildefonso Falcão.

FREGUESIA DO Ó: Av. Paula Ferreira, entre as ruas Jesuíno de Brito e Anastácio de Souza Pinto, nesta sexta (28) e no sábado (29), das 6h às 14h, e no domingo (30), das 16h às 24h.

Alternativa: para quem vem da Av. Paula Ferreira, seguir seguir pelas ruas da Bica e Avenida Itaberaba.