Segundo dia de greve de aeronautas tem atrasos e cancelamentos em Congonhas

Com a decisão da categoria, os atrasos nas decolagens programadas entre 6h e 8h nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Guarulhos, Galeão, Santos Dumont (ambos no Rio), Viracopos (Campinas), Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins (Belo Horizonte) estão mantidos.

A categoria rejeitou uma proposta apresentada pelo Snea (Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias) após negociação intermediada pelo vice-presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Aloysio Corrêa da Veiga.

A paralisação, de acordo com o sindicato, deve ocorrer nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Guarulhos, Galeão, Santos Dumont (ambos no Rio), Viracopos (Campinas), Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins (Belo Horizonte).

Na segunda (19), as paralisações causaram atrasos em ao menos 17 aeroportos do país, já que os locais sem suspensões foram afetados indiretamente pela demora na chegada de voos. A mobilização terminou às 8h e deve continuar nos próximos dias, caso não haja acordo, segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas.

Até as 6h40 desta terça, o aeroporto de Congonhas registrou dez voos atrasados e dois cancelamentos, de acordo com plataforma no site da Infraero. Já em Guarulhos, segundo a assessoria do aeroporto, três voos tiveram atrasos até as 7h20.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pilotos, copilotos e comissários de voo iniciaram, às 6h desta terça (20), novas paralisações de decolagens em nove aeroportos. A suspensão de voos ocorre das 6h às 8h, e acontece após falharem as negociações entre a categoria e as companhias aéreas por reajuste salarial e mudanças nos regimes de descanso.

