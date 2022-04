Segundo caso de raiva humana é confirmado em MG; adolescente está na UTI

Segundo a SES-MG, a criança não apresentou sintomas clínicos de raiva e nem sinais de mordida ou arranhadura de morcego. No entanto, pela proximidade geográfica das ocorrências, as autoridades optaram por investigar o óbito. Amostras foram coletadas e enviadas para exame laboratorial e aguarda-se o resultado.

Ambos os casos são provenientes de uma área rural do município de Bertópolis (MG) e estão relacionados a mordidas de morcego. O primeiro paciente diagnosticado com a doença também tinha 12 anos, mas era do sexo masculino.

O caso foi notificado no dia 5, um dia após a morte de um garoto pela mesma patologia ser registrada no estado. Até então, a última morte por raiva humana em Minas Gerais havia sido registrada em 2012, na cidade de Rio Casca (MG).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.