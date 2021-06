Secretário diz que suspeito de matar família preparava outro crime

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, afirmou que Lázaro Sousa, 32, suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal na quarta-feira (9) passada, ia matar outra família feita refém nesta terça (15), em Goiás.

Em entrevista a jornalistas na noite desta terça-feira (15), Miranda disse que Lázaro fez um casal e a filha reféns na região de Cocalzinho de Goiás, e que a família só não foi morta porque a polícia chegou a tempo. Um policial foi baleado na operação. O secretário revelou ainda que criminoso tem um ritual para atacar as vítimas.

"Ele usou o mesmo modus operandi de sempre. Leva para a beira do rio, manda tirar as roupas e uns ele acaba matando. Hoje teria sido esse o destino dessa família, principalmente depois que ele percebeu que a menina tinha pedido ajuda", disse o secretário.

A filha do casal conseguiu pedir ajuda a um policial que tinha visitado a chácara na véspera. Policiais civis, militares e rodoviários cercaram a região em busca do suspeito e estão visitando várias residências. A região, segundo o secretário, está toda cercada, e as buscas foram retomadas na manhã desta quarta.

"Estamos entrando no oitavo dia, mas se precisar a gente entra no 38º... Só vamos sair daqui com esse sujeito na mão", afirmou Miranda.

Ao comentar a dificuldade em capturar o suspeito, o secretário atribuiu a demora ao conhecimento que Lázaro tem da região.

"Ele é nascido e criado aqui nessa região, é mateiro, sabe se movimentar como ninguém. É um psicopata, não tem o menor valor à vida dele nem à de ninguém. Isso dificulta nosso trabalho. Essa região tem muitas chácaras, casas abandonadas, casas de passeio e uma grande mata auxiliar fechada. Isso desfavorece quem está perseguindo e favorece quem é da região. Isso é a grande dificuldade nossa e hoje chegamos muito perto", completou.

Desde sábado, mais de 200 agentes do Distrito Federal e de Goiás participam da força-tarefa para capturar o suspeito.