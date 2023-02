Secretaria de Saúde Indígena passa por reestruturação, diz Nísia Trindade

Desafios de saúde como esses vistos em comunidades indígenas estão relacionados com diversos fatores, entre os quais o garimpo e a invasão dos territórios demarcados. Por isso, Trindade disse que a atuação pela saúde dessas comunidades também perpassa outras frentes do governo federal. "Não será uma pauta só tratada pelo Ministério da Saúde", completou.

"Nós estamos reestruturando a Secretaria de Saúde Indígena, que [...] não estava com a orientação que precisa ter como subsistema do SUS", a ministra afirmou à reportagem.

