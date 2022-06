Secretaria de Justiça vai investigar ameaça de morte a organizadores da Parada do Orgulho LGBT

Ao final, cita frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nas inserções partidárias que foram ao ar na semana passada, "Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura essa nação", e, ainda, "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo vai investigar ameaças de morte contra organizadores e participantes da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que acontece no próximo domingo (19).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.