Se soubesse, teria trazido Brennand no murro, diz Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais federais buscarão Thiago Brennand, 43, nos Emirados Árabes Unidos ainda nesta semana, segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, ao comentar o caso nesta quarta (19), o mandatário afirmou que teria trazido o empresário ao país "no murro".

"Acho que a Polícia Federal está indo nessa semana para prendê-lo aqui no Brasil", disse o presidente, que recentemente esteve nos Emirados Árabes. "Se eu soubesse, teria trazido ele no murro, mas achei que ele é mais forte que eu. É melhor a PF cuidar disso."

A fala do presidente se deu durante o lançamento do Processo de Elaboração do PPA Participativo, no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília.

Lula esteve nos Emirados Árabes no sábado (15). Fontes do governo afirmaram que a extradição do empresário poderia ser tratada durante a visita. A extradição do empresário estava no radar por se tratar de uma tema da agenda bilateral.

Porém, em entrevista a jornalistas, Lula afirmou que não tratou sobre o assunto com o líder do país Mohamed bin Zayed e disse ainda que é uma questão que cabe à justiça. O presidente afirmou que se "existe um milhão de cidadãos como ele, todos merecem ser punidos, não é humanamente aceitável que um brutamonte desse seja um agressor de mulheres". "Eu acho que ele tem que pagar", disse o presidente.

No mesmo dia da visita de Lula, o país autorizou a extradição do empresário, que é acusado de crimes sexuais e já foi denunciado oito vezes pelo Ministério Público de São Paulo. Há cinco mandados de prisão preventiva expedidos contra ele, que, em vídeos postados nas redes sociais, sempre negou todas as acusações.

Na segunda-feira, ele foi preso nos Emirados Árabes, uma das etapas necessárias para o prosseguimento da extradição do empresário. O governo brasileiro já tem conhecimento da prisão, mas ainda aguarda a comunicação para que agentes da Polícia Federal viajem aos Emirados Árabes Unidos para a conclusão dos trâmites.

Em vídeo publicado recentemente, Brennand afirmou que pretende voltar ao Brasil, que deve desculpas a ex-advogados e a autoridades a quem ofendeu, mas diz que provavelmente será preso "injustamente".

Brennand viajou para os Emirados Árabes, em setembro do ano passado, poucas horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público e é considerado foragido pela Interpol.

Ele ficou conhecido após agredir, em agosto de 2022, a modelo Alliny Helena Gomes, 37, durante discussão em uma academia de ginástica na zona oeste da capital paulista.