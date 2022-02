SC amanhece com geada e temperaturas de 3ºC em pleno verão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O frio chegou com força à Serra Catarinense na manhã desta terça-feira (8), com direito a formação de geada e registros de mínima de 3ºC em pleno período de verão, de acordo com o Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina).

Na localidade do Vale do Caminhos da Neve, a 3 km do centro de São Joaquim, a geada formou-se com os campos recobertos por uma fina camada de gelo, deixando a paisagem totalmente branca, típico do clima frio serrano, e com temperatura na casa de 3,7ºC.

De acordo com dados divulgados pelo São Joaquim Online -que não são oficiais-, as marcas mínimas no estado para esta terça são de 1,6º em Vargem Bonita, 3,2°C em Urupema, 3,4°C em Água Doce, 3,6°C em Urubici e 4,7°C em Friburgo.

A previsão do tempo indica a influência de uma massa de ar seco e frio, que mantém a presença do sol em todos os municípios catarinenses.

Por outro lado, as regiões litorâneas já contam com variação de nuvens e chuvas isoladas, em virtude do deslocamento de umidade do mar para o continente.

A Defesa Civil emitiu um alerta para altas temperaturas no decorrer do dia. Com o ar seco e a presença de sol pela manhã, o calor vai retornar rapidamente à tarde, com máximas superando a casa dos 30ºC na região Oeste, no Vale do Itajaí e pode variar entre 26ºC e 28ºC em outros locais.

No entanto, entre muitos municípios, há preocupações quanto às estiagens, pois em várias regiões o solo está com pouca umidade e os rios estão com volume baixo.

Segundo Boletim Hidrometeorológico Integrado, divulgado pela Defesa Civil, o mês de janeiro não foi um bom período para o clima catarinense, com chuvas abaixo da média climatológica, indicando um estiagem hidrológica prolongada e com consequência severas para o ambiente nos primeiros meses do ano.

Para os meses de fevereiro e abril, a previsão é de chuva abaixo da média em Santa Catarina. Nas regiões do Litoral Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte e parte da Grande Florianópolis, a expectativa é de um volume maior, devido à intensa umidade vinda do mar. No Oeste do estado, as chuvas devem permanecer em volumes baixos.