Saúde deve indicar 4ª dose contra Covid para maiores de 80 anos ainda nesta semana

No Espírito Santo, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 também começou nesta segunda. Ela é recomendada para pessoas com 60 anos ou mais.

Os estados e municípios não são obrigados a seguirem as recomendações do governo federal e podem elaborar regras próprias para o combate à pandemia, como reforçou o STF (Supremo Tribunal Federal) em decisão de 2020.

"Após a conclusão desse esquema, é recomendada ainda uma dose de reforço quatro meses após a terceira dose (ou dose adicional). Essa orientação já vale para a população adulta, com mais de 18 anos, com alto grau de imunossupressão", disse a Saúde.

Em nota, o ministério orientou que o esquema primário de vacinação desse grupo deve ser feito com três doses --primeira, segunda e a dose adicional-- com intervalo de oito semanas entre elas. A quarta dose deve ser feita quatro meses depois.

