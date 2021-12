Saúde atualiza ConecteSUS e app volta a exibir comprovante de vacinação

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde liberou, neste domingo (26), uma atualização do aplicativo ConecteSUS nas lojas Android e iOS e o sistema voltou a exibir o comprovante de vacinação contra Covid-19 do usuário. Segundo a pasta, a ferramenta não apresenta instabilidade, ao contrário do que acontecia nos últimos dias. "O Ministério da Saúde informa que a atualização do aplicativo ConecteSUS está disponível nas lojas de aplicativos Android e iOS. O sistema não apresenta indisponibilidade", informou em nota. Funcionários limpam fachada do prédio do Ministério da Saúde; site do ConecteSUS ficou fora do ar por 13 dias Ueslei O ConecteSUS reúne informações do histórico clínico dos pacientes, como vacinas recebidas, medicamentos dispensados e exames feitos. É por este canal, acessado por aplicativo ou pelo site do governo, que são emitidos os comprovantes de vacinação contra a Covid. O sistema ficou fora do ar por 13 dias após ataque cibernético e voltou a funcionar na última quinta-feira (23). A invasão hacker atingiu outros sistemas do ministério, entre eles o site oficial. A Polícia Federal investiga o caso, mas uma análise preliminar constatou que não houve sequestro de dados do governo federal. A hipótese principal das autoridades é que a ação criminosa foi motivada por ativismo político na internet, o chamado hacktivismo. Elas avaliam se houve perda de informações. Com o ConecteSUS fora do ar, muitos brasileiros não conseguiriam baixar o comprovante de vacinação do aplicativo. Nem todos os estados e município oferecem alternativas à plataforma federal. O problema ocorreu em meio à intensificação do controle das fronteiras após a descoberta da variante ômicron do coronavírus. O governo federal publicou na segunda-feira (20) portaria que obriga a apresentação de comprovante de vacinação contra Covid para entrada de viajantes no país. A medida atende à decisão do STF (Superior Tribunal Federal) de que fosse exigido o passaporte de imunização para todo viajante que vier do exterior para o Brasil. De acordo com a portaria, quem chega ao país por via aérea deve apresentar à companhia responsável pelo voo, antes do embarque, o comprovante de vacinação impresso ou em meio eletrônico. Enquanto o sistema não retorna, o ministério disponibilizou um site com orientações para emissão temporária do comprovante de vacinação.

