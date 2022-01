Saúde anuncia mais 600 mil doses de vacina pediátrica da Pfizer em janeiro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta conseguiu adiantar para janeiro mais 600 mil doses de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Dessa forma, serão 4,3 milhões de doses neste mês. O planejamento inicial é receber até março 20 milhões de doses para esse público, suficientes para imunizar cerca de metade da população de 5 a 11 anos. Dessa total, o governo esperava receber 3,7 milhões de doses até o fim de janeiro. Elas serão distribuídas de forma proporcional para os estados e o Distrito Federal. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, já havia dito que o primeiro voo com vacinas chegaria em 13 de janeiro. Dessa forma, existe a possibilidade de alguns estados iniciarem a vacinação em 14 de janeiro. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso da vacina da Pfizer para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 em 16 de dezembro. O público infantil foi incluído no plano nacional de vacinação em 5 de janeiro. O Ministério da Saúde avalia usar a Coronavac em crianças caso o imunizante seja aprovado pela Anvisa. Como a vacina é a mesma utilizada em adultos, estados já se planejam para aplicar doses no público infantil. Hoje, há estoques, e o imunizante é apontado por especialistas como boa opção para crianças. Integrantes do Ministério da Saúde dizem que ainda não se pode estabelecer prazo para terminar a imunização das crianças no Brasil. De acordo com interlocutores da pasta, o ritmo dependerá da possível inclusão da Coronavac no cronograma e de uma eventual ampliação da quantidade de doses adquiridas da Pfizer no primeiro trimestre.

