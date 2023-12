São Silvestre e Réveillon na Paulista alteram trânsito a partir deste sábado (30)

- 05h30 às 06h00: Interdição do restante do percurso da Corrida

- 05h00: Interdição do Túnel Noite Ilustrada, no acesso à Rua Major Natanae

- A partir das 20h00: Interdição da Av. Paulista entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos, sendo permitido transpor a Avenida Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Alameda Campinas entre R. São Carlos do Pinhal e Av. Paulista (Hospital de Base)

A partir das 12h, a CET vai avaliar as condições da avenida Paulista para possível liberação do trânsito no cruzamento com a avenida Brigadeiro Luís Antônio --onde termina a São Silvestre.

As alterações no trânsito serão monitoradas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que terá 175 agentes nas ruas durante a prova.

No dia seguinte, véspera de Ano-Novo, todas as vias que compõem o percurso São Silvestre serão bloqueadas a partir das 2h de domingo (31).

