São Paulo Wine Fest leva vinho de 12 países a São Roque

A programação completa do São Paulo Wine Fest pode ser encontrada no Instagram @saopaulowinefest e os ingressos, no site Wine Locals.

A cidade de São Roque, situada a 60 km de São Paulo, conta com 18 vinícolas que formam a Roteiro do Vinho. O local atrai turistas todos os finais de semana interessados em degustar seus produtos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Roque recebe o São Paulo Wine Fest, entre 18 e 27 de agosto, com vinhos nacionais e importados de 12 países. As atividades acontecem em vinícolas, clubes, hotéis, restaurantes e casa de eventos da cidade.

