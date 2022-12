São Paulo volta a ter fim de semana de calor; veja previsão para o país

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após sucessivos finais de semana chuvosos, a cidade de São Paulo deve registrar calor e tempo seco neste sábado (10) e domingo (11). Nas demais capitais do Sul e Sudeste, a chuva aparece em pelo menos um dos dias.

O instituto meteorológico Climatempo alerta para tempestades severas em partes do território gaúcho, paulista e fluminense, embora os estados do Rio de Janeiro e São Paulo tenham predominância de temperaturas altas e tempo abafado.

No Norte do país, todas as capitais devem registrar precipitação. Nesta região e no Centro-Oeste, há risco de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Por outro lado, o tempo fica mais irregular no Nordeste: embora exista possibilidade de chuva, o sol também aparece em muitas capitais.

Veja, a seguir, a previsão para o país segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia):

SUDESTE

São Paulo terá um fim de semana estável, sem previsão de chuva e há risco de tempo seco. Os termômetros registram mínima de 15ºC e máxima de 31ºC no sábado, mas o calor aperta no domingo e as temperaturas ficam entre 17ºC e 33ºC.

O sol também aparece no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte no sábado, enquanto, no dia seguinte, a previsão é de tempo chuvoso. Na capital fluminense, as mínimas variam de 21ºC para 23ºC de sábado para domingo, a máxima, por sua vez, não passa dos 33ºC. Em Belo Horizonte, os termômetros ficam entre 18ºC e 31ºC durante o fim de semana.

Já Vitória registra precipitação nos dois dias, com chuva mais forte no domingo. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC na capital capixaba.

NORDESTE

No sábado, há possibilidade de chuva isoladas em quase todas as capitais do Nordeste. Fortaleza é onde o tempo fica firme, com temperaturas que variam entre 25ºC e 32ºC. Nas demais capitais, há previsão de chuva e os termômetros devem registrar mínima em torno de 24ºC e máxima de 31ºC, com exceção de Teresina. Por lá, a temperatura pode chegar aos 36ºC.

No domingo, o sol predomina em Aracaju, João Pessoa, Maceió, Recife e Salvador, e os termômetros giram em torno de 24ºC de mínima e 31ºC de máxima. Já em São Luís, há previsão de pancadas de chuva e tempo nublado durante todo o final de semana. A capital do Maranhão tem previsão de temperaturas entre 25ºC e 33ºC.

SUL

O sol predomina na Região Sul, mas a chuva chega no domingo em Curitiba e Florianópolis, inclusive com risco de trovoadas. Na capital paranaense, os termômetros ficam entre 17ºC e 32ºC no sábado, diminuindo a variação térmica de 19ºC a 30ºC no domingo.

Já a capital de Santa Catarina registra temperaturas mínimas subindo de 20ºC no sábado para 22ºC no domingo, enquanto as máximas caem de 29ºC para 28ºC no mesmo intervalo. Com o tempo firme, Porto Alegre deve registrar calor de até 36ºC no sábado, mas os termômetros não passam de 30ºC no dia seguinte. As mínimas ficam entre 20ºC e 22ºC no final de semana.

CENTRO-OESTE

No Centro-Oeste, o tempo fica firme apenas em Campo Grande no sábado, quando a máxima deve ser de 23ºC e a mínima de 33ºC. No restante do final de semana, há previsão de pancadas em todas as capitais, inclusive possibilidade de raios.

Brasília registra termômetros entre 17ºC e 27ºC, enquanto Cuiabá terá tempo abafado devido à chuva somada ao calor de até 34ºC. Em Goiânia, a mínima prevista é de 21ºC e máxima de 31ºC, previsão similar ao domingo em Campo Grande.

NORTE

O fim de semana será de tempo nublado e com chuva nas capitais do Norte do país. Em Palmas e Rio Branco, a precipitação deve ser intensa nos dois dias, com risco de trovoadas nestas cidades. No domingo, o cenário fica parecido em Boa Vista, Macapá e Porto Velho. Nas capitais da região, as mínimas giram em torno de 24ºC e as máximas, de 33ºC.