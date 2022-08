São Paulo volta a ter Festa da Cerejeira no parque do Carmo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elas já estão lá, floridas e exuberantes. A Festa da Cerejeira, no parque do Carmo, zona leste de São Paulo, volta a ser realizada neste fim de semana, após dois anos de suspensão por causa da pandemia de Covid-19.

A entrada para a 42ª edição da festa, que ocorre entre sexta-feira (5) e domingo (7), é gratuita. Estão programadas apresentações musicais e cerca de 40 barraquinhas com comidas típicas japonesas e outros quitutes serão instaladas.

Segundo a Federação de Sakura e Ipê do Brasil, que organiza o evento, a festa recebe até 150 mil pessoas ao longo do fim de semana.

A festa ocorre oficialmente entre sexta e domingo, mas as árvores começaram a florir na semana passada e a florada da variedade yukiwari, que predomina no Bosque das Cerejeiras do parque, deve seguir até o fim da próxima semana, segundo Koniti Wada, secretário-geral da federação. Depois disso as primeiras folhas já começam a cair e a árvore passa a esverdear.

As outras variedades de cerejeiras, himalaia e okinawa, já floriram. Ao todo, o parque da zona leste paulistana conta com cerca de 4.000 cerejeiras plantadas.

"Neste ano o clima, com frio no fim de junho, foi bom e ajudou na florada das cerejeiras", afirma Wada sobre a beleza do local.

O secretário-geral da federação lembra que a Sakura, como a árvore é conhecida, fica toda florida no Japão na primavera, quando a temperatura começa a esquentar.

A cerejeira-do-japão costuma ter sua floração em São Paulo entre junho e agosto e, segundo a tradição, o momento anuncia um período de renovação, que acompanha a transição do inverno para a primavera no Brasil.

O aposentado Reginaldo Silva, 63, atendeu ao pedido da mulher, Isabel Caproni, 61, e foi com ela na manhã desta terça-feira (2) até o parque para ver as cerejeiras. "É muito bonito, algumas não abriram ainda, mas acho que em mais quatro dias vai estar tudo florido", disse.

Morador na Vila Formosa, também na zona leste, esta foi a primeira vez que ele foi até o parque do Carmo. O casal levou o Neon, um cão da raça para shih-tzu, para passear em meio às cerejeiras.

"Vamos voltar para a festa no fim de semana", afirmou o aposentado, que cuidava do cachorrinho enqunto a esposa completava uma caminhada pelas trilhas do local.

Nos três dias, o parque do Carmo estará aberto ao público das 5h30 às 20h. O Bosque das Cerjeiras ocupa cerca de 93 mil metros quadrados.

As apresentações de danças, segundo o secretário-geral, ainda não voltaram por causa do coronavírus. O planetário do parque, entretanto, terá atividades ao longo dos dias de festa e também contará com uma exposição sobre a cultura japonesa, segundo a federação.

PARQUE DO CARMO

Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera (zona leste de São Paulo)

Horário: 5h30 às 20h

Telefone: (11) 2748-0010 / 2746-5001

Entrada: grátis