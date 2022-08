São Paulo teve menor temperatura mínima deste inverno na sexta

Thomaz Garcia, meteorologista do CGE, diz que frentes frias associadas a passagens de massas de ar de origem polar são comuns no inverno, que se caracteriza por ser frio e seco na cidade, mas o outono de 2022 superou, pelo menos até então, nesse sentido. "Esses fenômenos juntos não foram tão intensos [no inverno] quanto os registrados em maio, ainda no outono deste ano", afirma Garcia.

Antes, a marca de dia com a menor mínima nesta estação em 2022 pertencia ao último dia 11 de agosto, quando a média foi de 9,7°C. Já a menor mínima absoluta foi registrada em 1° e 6 do último mês de julho, 4,7 °C em Engenheiro Marsilac, zona sul da capital.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (19), foi registrada a menor mínima média deste inverno na cidade de São Paulo, 8,5°C. A menor mínima absoluta --ou seja, a temperatura mais baixa aferida em um único local-- ocorreu em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista, onde os termômetros marcaram 6,5°C. A média considera todos os locais de medição do município.

