São Paulo terá queda de 10°C de quinta para sexta em feriadão com chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriadão de Nossa Senhora Aparecida começa na quinta-feira (12) na cidade de São Paulo com calor de até 32°C e pancadas de chuva no fim do dia. Na sexta (13), o tempo muda com uma queda de 10°C nas máximas caindo para 22°C.

O tempo chuvoso também permanece na segunda metade do feriadão em cidades do litoral e em Aparecida, que deve receber um grande número de pessoas para as celebrações do dia da Padroeira do Brasil.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a capital deve ter tempo fechado e chuva na sexta. Isso porque na madrugada desta quarta (11) começam as chuvas no Sul, que tem alerta para tempestade, ventos de até 60 km/h e granizo em áreas do Rio Grande do Sul. Depois, a frente fria ruma para o Sudeste.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indica a possibilidade de alagamentos na quinta-feira entre a tarde e a noite.

No sábado (14), a tendência é a diminuição de chuva no estado, segundo o Inmet, mas ainda haverá algum volume de precipitação isolada. As mínimas, segundo o instituto, ficam na casa dos 15°C.

Em Aparecida, quem vai ficar além da quinta-feira deve ver uma queda de máximas de 34ºC para 26ºC e 22ºC na sexta, que tem mais chance de chuva, e no sábado.

Já as mínimas caem de 20ºC a 18ºC e 16ºC. O tempo volta a esquentar no domingo com previsão de novas pancadas, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

No litoral sul, em Guarujá, as máximas de quinta a domingo (15) caem de 28ºC para a casa dos 23ºC, com chances de pancada de chuva durante todo o feriado. O tempo também fica chuvoso e com a mesma variação de temperatura em Bertioga, no litoral norte paulista. O calor só volta a aparecer a partir de domingo, segundo a empresa Climatempo.

Quem optar pela serra, como a região de Campos do Jordão, vai encontrar mínima de 15ºC e máxima de 28ºC na quinta-feira, com redução até sábado, que chega a 11ºC e 19ºC, de acordo com o Inpe. A maior chance de chuva é na sexta.