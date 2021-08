São Paulo terá chuva fraca no domingo; qualidade do ar melhora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a chuva forte da madrugada e início da manhã deste sábado (28), a capital paulista deve ter no domingo (29) um domingo de céu nublado, mas com chuva fraca e intermitente, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

A temperatura deve variar entre 15ºC e 20ºC. A qualidade do ar melhora, e os percentuais de umidade devem se manter elevados, acima dos 65%.

Neste sábado, o índice de umidade superou os 95% em quase todos os bairros paulistanos. Não chovia na capital desde o dia 28 de julho, segundo o CGE, e a situação fez com que a cidade registrasse um "nível péssimo" na qualidade do ar na última segunda (23), algo que não ocorria desde 1999, de acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Para segunda-feira (30), ainda há previsão de chuva na capital até o fim da tarde, mas com menor intensidade em relação ao fim de semana. O sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas não vai esquentar muito, já que as temperaturas devem se manter entre 14 graus na madrugada e em torno de 21 graus no período da tarde.

Com a chuva deste sábado (28), o CGE chegou a decretar estado de atenção para alagamentos na capital, às 6h24, com registro de dois pontos de alagamentos transitáveis na cidade. O estado de atenção foi encerrado ainda pela manhã, às 10h43.

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, é possível ligar para a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), no número 156.

Queimadas A onda de calor da última semana fez com que o número de queimadas aumentasse de forma significativa em quase todas as regiões do país. Do início do ano até quarta-feira (25), o estado de São Paulo passou da marca dos 3.400 focos de queimadas, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Segundo a Climatempo, trata-se do pior cenário desde 2010, quando foram registrados 4.042 focos de fogo no mesmo período.

Nos últimos dias, o que mais chamou a atenção em São Paulo foi o incêndio no Parque do Juquery, em Franco da Rocha, que consumiu cerca de 80% de sua área, diz a prefeitura. Os incêndios na região espalharam fuligem pela Grande São Paulo. A fumaça que ficou suspensa no ar também foi responsável pela mudança da cor do céu, da lua e do sol nos últimos dias.