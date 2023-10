São Paulo terá chuva, dias abafados e mudança de quase 10°C até o fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A combinação de alta umidade, calor e a chegada de uma frente fria bagunça os termômetros até o fim de semana na cidade de São Paulo, com pancadas de chuva e uma queda nas máximas próxima de 10°C entre sábado (7) e domingo (8).

O mês de outubro começou com chuvas acima da média na capital, com intensidade de moderada a forte nesta quarta (4), com chance de novas pancadas na quinta (5) e na sexta-feira (6). Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, em apenas quatro dias foram registrados 45,1 milímetros de chuva, quase metade (41,8%) do esperado para o mês de outubro.

Também há previsão de temporal e instabilidade nos próximos dias para outras regiões do estado.

Enquanto o tempo fica abafado, as máximas previstas para a cidade, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), de quinta a domingo, são de 28°C, 29°C, 33°C e 24°C. As mínimas ficam entre 17°C e 19°C.

Segundo a empresa Climatempo, a instabilidade aumenta na quinta-feira por causa da aproximação de uma frente fria causada por um ciclone extratropical no mar, próximo do Sul do Brasil. A região está sob alerta do Inmet até a manhã de quinta para chuvas de até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, na faixa de 60 a 100 km/h. No Rio Grande do Sul, houve registro de granizo.

Também há alertas de tempestade do Instituto até esta quinta-feira, com previsão de até 50 milímetros de chuva. Os temporais podem chegar até a região oeste do estado, perto de Mato Grosso do Sul, partindo da capital e passando por Sorocaba, Campinas, Baixada Santista e cidades da Grande São Paulo.

ONDAS DE CALOR

Com a transição na primavera entre inverno e verão, a instabilidade e as pancadas de chuva devem se alternar com ondas de calor, segundo meteorologistas. É entre outubro e novembro que o país costuma registrar as máximas de temperatura em diversas regiões.

Setembro foi o mês mais quente da história na cidade de São Paulo, com média das temperaturas máximas na casa dos 30,2°C. A média das mínimas na capital ficou em 18,1°C, também o maior valor para o mês, de acordo com o instituto. Pelos registros do Inmet, a normal climatológica para a mínima do mês é de 14,9°C. Assim, o desvio foi de 3,2°C acima da normal climatológica.