São Paulo terá blitze contra a Covid-19 na próxima semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista deverá contar com blitze educativa contra a Covid-19 de segunda (24) a sexta-feira (28), segundo a Prefeitura de São Paulo.

As ações serão realizadas em conjunto entre as secretarias municipais da Saúde, Mobilidade e Transporte, CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), GCM (Guarda Civil Metropolitana), sob a gestão Ricardo Nunes (MDB), e CPTran, da Polícia Militar, sob a gestão João Doria (PSDB).

Segundo a administração municipal, as blitze terão profissionais da saúde lembrando os motoristas sobre as medidas essenciais no combate ao coronavírus. Já a CET pretende colocar um paine móvel em cada ponto com a mensagem "previna-se do coronavírus, use máscara sempre.

A prefeitura afirma que as ações deverão ocorrer das 7h às 9h nos seguintes pontos:

- Segunda-feira (24): Avenida Vila Ema x Rua Herwis - Zona Leste

- Terça-feira (25): Avenida Paulista x Avenida Brigadeiro Luís Antônio - Centro

- Quarta-feira (26): Avenida Elísio Teixeira Leite X Avenida Dep. Cantídio Sampaio - Zona Norte

- Quinta-feira (27): Avenida Senador Teotônio Vilela x Avenida Padre José Garzotti - Zona Sul

- Sexta-feira (28): Avenida Marechal Tito x Rua dos Igarapés - Zona Leste