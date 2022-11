São Paulo terá 1ª Virada da Vida Comum em complexo de prédios na zona oeste

"Será um dia inteiro para que as famílias possam viver o bairro e despertar atitudes de conscientização para melhorar a vida em comum, incentivando o papel dos vizinhos como agentes de transformação da vida urbana por meio de iniciativas sustentáveis", afirma Filipe Cassapo, diretor do Lellolab e idealizador da Virada.

São esperadas mil pessoas ao longo do dia. A ação é promovida pela associação de moradores local em parceria com a administradora de condomínios Lello, por meio do Lellolab, laboratório de inovação da vida em comum da empresa.

