São Paulo tem previsão de chuva, raio e vento no domingo, diz Defesa Civil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de São Paulo alertou para previsão de pancadas de chuva generalizadas por todo o Estado de São Paulo.

A previsão indica risco de raios, vento e granizo. Essa condição é explicada por um sistema meteorológico na altura do Rio de Janeiro, que provocará chuva por São Paulo.

Atenção em áreas mais vulneráveis. A Defesa Civil recomendou atenção em regiões de risco, com possibilidade de deslizamento, desabamento, enchentes e alagamentos.

Capital paulista

Probabilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), no domingo, na cidade, há risco de chuva moderada com pontos fortes em alguns momentos, o que pode gerar a formação de alagamentos e quedas de árvores.

Sol entre nuvens. Na maior parte do dia, a previsão é de sol entre nuvens e a temperatura deve elevar. Na madrugada, os termômetros devem marcar 18°C e no período da tarde a máxima chega aos 27°C.

Minas Gerais

Previsão de chuva intensa no domingo (18). A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou um alerta de chuvas em todo o Estado, com acumulados entre 80 e 125 mm nas regiões Norte, Central Mineira, Jequitinhonha e Vale do Rio Doce.

Depressão subtropical

Depressão subtropical em alto-mar. A Marinha informou que um evento meteorológico denominado depressão subtropical está atuando em alto-mar, a sudeste da cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, com deslocamento para sul. Em caso de persistência das condições atmosféricas e da intensificação do vento, ele será classificado como tempestade subtropical.

Ventos e ondas fortes. A atuação desse sistema poderá causar ventos de até 85 km/h e ondas de até 5 metros no entorno do ciclone até a noite de 21 de fevereiro.

Sem previsão de mau tempo em região litorânea. Devido à distância da costa, até o momento, não há previsão de condições de mau tempo para a região litorânea de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.