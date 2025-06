São Paulo tem madrugada mais fria do ano, com 6,6ºC

São disponibilizados colchões, cobertores, kits de higiene, alimentação e atendimento social, além de abrigo e alimento também para os pets. No período da manhã, os acolhidos receberão um ticket para tomarem café da manhã no restaurante Bom Prato da rua 25 de Março.

O governo estadual mantém um abrigo solidário na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, na região central da capital paulista. O espaço funciona até as 8h desta quarta, oferecendo acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (25), com 6,6ºC por volta das 4h. A temperatura foi registrada pelos termômetros da estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, zona norte da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.