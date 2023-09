São Paulo tem cinco dias seguidos com temperaturas mais altas do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo completou dez dias seguidos com temperaturas acima dos 30°C e tem desde a última sexta-feira (22) as três maiores máximas do ano.

Segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na estação meteorológica no mirante de Santana, na zona norte paulistana, na tarde desta terça-feira (26) houve o registro da máxima de 35,6°C —foi o segundo dia mais quente de 2023, atrás apenas do calorão recorde de 36,5°C no domingo (24).

A temperatura máxima de sexta (22), sábado (23) e segunda (25) foi de 34,7°C.

Assim como boa parte do país, São Paulo enfrenta desde o início da semana uma onda de calor.

Segundo a Climatempo, o fenômeno é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um sistema de alta pressão atmosférica sobre uma grande área por vários dias consecutivos.

Nesta terça, em seis cidades paulistas os termômetros passaram dos 40°C.

Barretos (a 423 km de São Paulo) foi o município mais quente do estado, com 41,3°C, seguido por Valparaíso (41,2°C), Ituverava (41,1°C), Bebedouro (40,7°C), Lins (40,4°C), São Simão (40,4°C) e Pradópolis (40,1°C).

São Romão, município de 10 mil habitantes do norte de Minas Gerais, foi a cidade mais quente do país nesta terça-feira, segundo o Inmet, com 43,5°C .

Foi o segundo dia seguido de recorde, pois na segunda o Inmet já havia registrado 43°C no município.

São Romão está com aviso meteorológico especial vermelho (grande perigo) de onda de calor válido até a próxima quinta-feira (28), quando deve ocorrer uma virada no tempo em várias regiões do país, inclusive na Sudeste, por causa da chegada de uma frente fria que vai derrubar a temperatura e pode provocar chuva.

Os termômetros na cidade de São Paulo, por exemplo, devem registrar temperaturas mais amenas na quinta, com máxima de 20°C e mínima de 15°C.

Mas, até lá, o jeito é se refrescar como dá e fugir do sol. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da cidade de São Paulo, a quarta-feira (27) deve apresentar madrugada de tempo abafado com temperaturas em média na casa dos 24°C. A máxima esperada à tarde é de 35°C.

RESSACA NO LITORAL

A passagem da frente fria deve provocar ventos acima de 60 km/h no mar e ressaca nos litorais paulista e fluminense.

Segundo alerta emitido pela Marinha na tarde desta terça, há expectativa de ondas de até 3 metros de altura entre Santos, na Baixada Santista, e Arraial do Cabo (RJ), a partir da tarde de quinta-feira, até a manhã de sexta (29).

*

VEJA AS CIDADES MAIS QUENTES DO PAÍS NESTA TERÇA (26)

São Romão (MG): 43,5°C

Porto Murtinho (MS): 42,6°C

Água Clara (MS): 41,9°C

Januária (MG): 41,8°C

Bom Jesus da Lapa (BA): 41,6°C

Três Lagoas (MS): 41,4°C

Fonte: Inmet