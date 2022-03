São Paulo tem chuva forte e granizo; CGE alerta para alagamentos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma manhã de calor intenso, a cidade de São Paulo registrou chuva intensa e pontos de queda de granizo na tarde desta sexta (4). O temporal já causa atrasos no aeroporto de Congonhas e gerou alerta de alagamento na capital paulista.

Em comunicado divulgado no começo da tarde, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital) informou que havia potencial para granizo na zona sudeste e leste e, pouco depois, confirmou a queda das pedras de gelo no bairro da Vila Prudente pouco após as 14h.

Nas redes sociais, vídeos mostram o granizo em bairros como Campo Belo e Planalto Paulista, próximo ao aeroporto de Congonhas. Há registros também na zona oeste, na região do Butantã.

Em uma das imagens, um morador mostra o acúmulo de pedras de gelo nas telhas do vizinho em menos de cinco minutos.

O comunicado também chama atenção para possibilidade de alagamentos na zona sul, sudeste e na Marginal Pinheiros. A chuva é moderada na Penha, Itaim Paulista, Guaianazes e em outras partes da zona leste.

"As próximas horas seguem com tempo instável na cidade", diz mensagem do CGE.

A reportagem entrou em contato com a administração do aeroporto de Congonhas, que informou que o funcionamento está se dando por instrumentos e que foram registrados atrasos de três voos na chegada e um na partida até as 15h.