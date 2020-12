São Paulo tem 903 internados por Covid-19, aumento de 74% sobre a baixa de outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou nesta segunda (30) 903 pessoas internadas para o tratamento de Covid-19 em hospitais municipais e contratados para prestar serviços à Prefeitura de São Paulo.

O número é quase duas vezes maior (acréscimo de 74%) do que os 519 totais de internados vistos no dia 18 de outubro, quando as internações vinham caindo e chegaram ao seu ponto mais baixo desde que esses episódios começaram a cair.

Os números são de boletins diários divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde. No dia 13 de novembro, o número de internados era de 693.