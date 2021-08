São Paulo se aproxima de 99% dos adultos com a primeira dose da vacina contra a Covid

De madrugada, entre as 19h de sábado até as 7h deste domingo, foram aplicadas 17.566 doses contra a Covid-19. O evento contou com DJs e artistas para entreter os jovens que estavam aguardando a imunização.

Das 7 horas de sábado (14) até as 17 horas desde domingo (15), foram aplicadas 471.431 doses de imunizantes contra o coronavírus. Outras 32 mil doses ainda não foram contabilizadas, e só devem constar no sistema nesta segunda-feira (16).

