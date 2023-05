São Paulo registra 6ºC na madrugada de Dia das Mães

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O frio na madrugada deste domingo (14) de Dia das Mães chegou a 6ºC na Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo. Na média da cidade, os termômetros chegaram a 11,6ºC, situação que deve se repetir nos próximos dias, com chance de recorde de frio do ano.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a previsão para este domingo segue com mínima de 11ºC e a máxima de 21ºC no período da tarde. A queda de temperatura é provocada por uma massa de ar polar que avança sobre o centro-sul do Brasil.

O fenômeno também mantém os dias ensolarados e secos na capital, com umidade na casa dos 30%. A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas na cidade. Isso acontece, segundo o CGE, quando a temperatura ou a sensação térmica fica entre 13ºC e 10ºC.

Na parte central de São Paulo, a temperatura ficou em 13,7ºC. Os edifícios altos da região bloquearam os raios de sol no fim de tarde deste sábado (13). Como efeito direto, o frio bateu mais cedo por ali. Os termômetros marcavam 16ºC, mas a sensação térmica era de, no máximo, 14ºC.

Pouco antes das 17h, moradores em situação de rua começam a se recolher. Em frente ao Pateo do Collegio, obra apostólica da Companhia de Jesus, referência na preservação da memória histórica acerca das origens da cidade de São Paulo, o movimento de estender papelão no chão, montar barraca e desdobrar cobertores se acelerou.

Quem vive em situação de rua precisou antecipar o regresso à procura de um pouco de calor, naquele que já se configura como um dos dias mais frio de outono.

A Prefeitura de São Paulo mantém, das 18h à 0h, dez tendas instaladas na cidade para dar comida, cobertores e vacinas contra Covid-19 e gripe. Além disso, amplia as abordagens com equipes especializadas para transportar cidadãos que queiram passar a noite em algum centro de acolhimento.

A população pode ajudar, por meio do número 156, a indicar onde há pessoas que precisem de atendimento. O serviço funciona 24h e a solicitação pode ser anônima. A prefeitura diz que é importante que a pessoa identifique o nome da rua e um número aproximado, além de pontos de referência e características físicas da pessoa.