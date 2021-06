São Paulo mantém queda na ocupação de leitos de UTIs, que está em 78%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo continua tendo queda na ocupação dos leitos de UTI e o índice de isolamento social segue estável. Na capital, houve uma leve queda no número de passageiros nos ônibus e na lentidão no trânsito.

Nesta quinta-feira (24), 77,8% dos leitos de UTI e 60,6% dos de enfermaria estão ocupados no estado -menos do que o registrado há sete dias, quando 81,4% dos leitos de UTI ocupados. O índice era ainda maior há duas semanas (82,3%).

Na região metropolitana, 73% das UTIs e 55,9% das enfermarias estão ocupadas agora, taxa que para a terapia intensiva era de 78,3% há uma semana e de 79,5% há 14 dias.

O índice de isolamento social, por outro lado, vem permanecendo estável, em torno de 40% --o mesmo valor das semanas passada e retrassada. A capital paulista segue a mesma tendência.

Esse índice é calculado através de um acordo do governo do estado com as operadoras de telefonia e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que agregam informações anônimas sobre os deslocamentos nos municípios paulistas.

A cidade, no entanto, registrou leve queda no número de passageiros nos ônibus, de carros nas ruas e de lentidão do trânsito, na comparação com a semana passada, segundo dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Nesta quinta-feira, a média da lentidão no trânsito foi de 72 km e o volume de veículos na cidade foi de 6,3 milhões. Na última quinta (17), o trânsito acumulava 74 km de lentidão e eram 6,4 milhões de veículos circulando.

Já de acordo com a SPTrans, cerca de 1,85 milhão de pessoas foram transportadas em 11.312 ônibus pela capital nesta quinta, enquanto há uma semana eram 1,93 milhões de passageiros.

Embora haja redução das internações, o estado vive um momento de piora nos índices de casos e mortes. Foi isso que levou o governo João Doria (PSDB) a prorrogar novamente a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 15 de julho.

São Paulo ultrapassou a marca de 3,6 milhões de casos confirmados de Covid-19, segundo dados do governo paulista. São 124.606 mortes pela doença desde o início da pandemia.

Só nesta quinta, foram 17.951 novas infecções e 781 mortes.

O estado tem taxa de letalidade por coronavírus de 3,4% --maior que taxa a nacional, de 2,8%, e a mundial, de 2,2%.