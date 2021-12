São Paulo inicia busca a moradores de rua que não tomaram 2ª dose

De acordo com o secretário, a busca ativa na vacinação de moradores de rua ganha força com a confirmação de três casos da variante ômicron, sendo dois deles na capital e o terceiro em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Até as 11h desta quarta, 80 pessoas foram imunizadas com vacinas da Pfizer e da Janssen no núcleo de convivência.

"Muitos foram vacinados em outras cidades, pois é uma população flutuante", disse ele, que acompanhou o primeiro dia de busca ativa ao lado do padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo.

