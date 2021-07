São Paulo faz repescagem da vacinação contra Covid-19 neste sábado (10)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (10), a repescagem do público de 38 a 41 anos que não conseguiu ir na data estipulada para a sua idade se vacinar contra a Covid-19. As mais de 80 mil pessoas que estão em atraso com a segunda dose do imunizante também podem procurar os pontos de vacinação abertos neste sábado para colocar a vacina em dia.

A imunização vale para qualquer outra faixa etária acima de 38 anos que ainda não tomou a segunda dose.

Para a repescagem estarão abertas as AMAS/UBSs Integradas, que funcionam das 7h às 19h, megapostos e os drive-thrus, estes dois últimos das 8h às 17h. As 486 UBS estarão fechadas hoje e só reabrem na próxima segunda-feira (12).

Somada, a faixa etária de 41 anos a 38 anos contempla um grupo de cerca de 550 mil pessoas, o maior em uma semana desde que a imunização teve início na cidade de São Paulo. O grande volume de pessoas alvo da campanha de vacinação antiCovid vem provocando longas filas nos pontos de imunização.

A tendência é a de que cada vez mais os grupos aumentem, já que as faixas etárias mais jovens concentram uma quantidade maior de pessoas. É o que acontecerá na segunda-feira (12), quando está previsto o início da vacinação de pessoas de 37 anos, que perfaz um total de 149 mil pessoas na capital.

Documentos Para vacinar-se, é necessário apresentar um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente o CPF.

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

O preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

A prefeitura destaca que todas as vacinas disponíveis foram aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e são eficazes e seguras contra a Covid-19. Não há necessidade nem possibilidade de escolher um imunizante específico.

A lista completa de postos de vacinação pode ser encontrada no Vacina Sampa

Veja onde tomar vacina contra Covid-19 na cidade de São Paulo

82 AMAs/UBSs Integradas

Funcionamento das 7h às 19h neste sábado (10)

Drive-thrus e megapostos

Funcionam neste sábado (10) das 8h às 17h

Megapostos

Shopping Aricanduva

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso Pelo Portão P4, Aricanduva - Cep: 03930-110

Catedral De São Miguel Arcanjo

Praça Aleixo Mafra, 11 - São Miguel Paulista

Unisa Santo Amaro

Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro

Centro Empresarial De São Paulo

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Acesso Pelo Terminal João Dias Ou Metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

Jardim Ângela

Estrada Do M'boi Mirim, 5.203 - Edifício Garagem (Ao Lado Do Terminal Jardim Ângela)

Clube Hebraica

Rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

Allianz Parque

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Club Athletico Paulistano

Rua Honduras, 1.400, Jardim América

Galeria Prestes Maia

Praça Do Patriarca, 2 - Sé

Shopping Ibirapuera

Avenida Moaci - S/N Altura Do N°157

Sesi Ae Carvalho

Rua Deodato Saraiva Da Silva, 110, Arthur Alvim

Shopping Raposo Tavares

Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5 - 05576-100

Extra Aeroporto

Avenida Washington Luiz , 5.859. Acesso Pela Rua Brás De Arzão, Em Frente Ao Número 161

Petz Teotônio Vilela

Av. Senador Teotônio Vilela, 4482 - Vila São José

Shopping Campo Limpo

Estrada Do Campo Limpo, 459 - Andar Térreo -Vila Prel - Cep 05777-001

CEU Parelheiros

Rua José Pedro De Borba, 20 - Entrada Pelo Portão 3

Lar Center

Av. Otto Baumgart, 500 - Em Frente À Fast Shop

Buffet Colonial

Av. Indianópolis, 300, Indianópolis

FMU Santo Amaro

Av. Santo Amaro, 1239 - Vila Nova Conceição

Mega Posto Centro Cultural Grajaú

Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América/Sp - 04822-230

Drive-Thrus

Arena Neo Química Corinthians

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera - Cep: 08295-005

Igreja Boas Novas

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente - Cep: 03140-020

Autódromo De Interlagos

Rua Jacinto Júlio, Altura Do Nº 589, Portão 9, Entrada Krf, Interlagos - Cep: 04815-160

Memorial Da América Latina

Rua Tagipuru, 500 (Referência Portão 2), Barra Funda - Cep: 01156-000

Clube Paineiras Morumbi

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

Parque Villa-Lobos

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto De Pinheiros - Cep 05461-010

Clube Atlético Monte Líbano

Rua Do Gama, 261, Jardim Luzitania - Cep: 04032-000

Funciona Também Como Mega Posto Para Atendimento De Pedestres

Centro de Exposições do Anhembi

Rua Olavo Fontoura, Portão 38, Santana - Cep: 02012-021

Shopping Anália Franco

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé - Cep: 03342-900

Hospital Dom Alvarenga

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga - Cep: 04263-200

Shopping Interlagos

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, Portão5, Interlagos - Cep: 04661-200

Subprefeitura de M'boi Mirim

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves De Lima - Cep: 04902-005

Subprefeitura de Itaim Paulista

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista - Cep: 08160-495

Novartis Biociências S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro, 04605-000

Mega Vila Maria

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta - 02131-080

Shopping Jardim Sul

Rua Nelson Gama De Oliveira, S/N, Em Frente Ao Nº 439 - Vila Andrade -05716-070

Cantareira Norte Shopping

Av. Raimundo Pereira De Magalhães, 11001 - Jd Pirituba 02984-035

CRONOGRAMA Sábado (10)

Repescagem de 38 a 41 anos que não conseguiram tomar a primeira dose durante a semana e qualquer pessoa que deixou de tomar a segunda dosE.

Segunda-feira (12)

Pessoas com 37 anos

Fonte: Prefeitura de São Paulo