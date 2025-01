São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos em toda a cidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos às 17h04 desta quinta-feira (16).

Segundo o órgão municipal, áreas de chuva vindas do interior começaram a atuar com forte intensidade na capital. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte na zona norte, principalmente, nas subprefeituras de Casa Verde, Freguesia do Ó e Santana.

Essas instabilidades, destaca o CGE, podem atuar em outras regiões da cidade, principalmente nas zonas oeste e sul e têm potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos.

A previsão dos institutos meteorológicos indicava a possibilidade de precipitação desde o início da tarde, mas ela chegou um pouco mais tarde. Essa previsão é devido à circulação dos ventos nas camadas médias e altas da atmosfera, o que favorece a formação de instabilidades e, com isso, as precipitações.

O CGE informou que a temperatura máxima chegou aos 28,7°C na capital paulista nesta quinta, e os menores percentuais de umidade do ar permaneceram ao redor dos 52%.

"Desde às 13h30, áreas de instabilidade se formaram sobre as cidades de Itapevi, Araçariguama e Cajamar e se deslocaram no sentido norte/sul, tangenciando o costado oeste da região metropolitana de São Paulo. As precipitações ganharam força e se propagam em direção ao litoral sul, com intensidade moderada a forte", informou o CGE em seu site.

O órgão municipal diz que janeiro acumulou até a tarde desta quinta 40,6 mm de chuva, o que equivale a 15,8% dos 257,3 mm esperados para o mês.

Às 18h10, havia quatro pontos de alagamentos intransitáveis na capital: na rua Antonio Munhoz Bonilha, na Freguesia do Ó; no elevado João Goulart, próximo da avenida Pacaembu, e na rua Manoel Dutra, perto da praça 14 Bis, ambos na região central; e na avenida Antártica, na Lapa, no sentido marginal.

Às 17h, antes de a chuva chegar à cidade, a Enel informava que havia 34.899 imóveis sem energia na sua área de concessão, que conta com 24 municípios. Só na capital, eram 19.510 clientes às escuras. Às 18h, o número já havia subido para 48.356 e 34.791, respectivamente.