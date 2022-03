São Paulo é o primeiro estado a atingir meta de vacinação contra Covid-19

“São Paulo liderou o processo de vacinação no Brasil e, com a parceria com os 645 municípios, tem ampliado a cobertura vacinal e protegido a população. O dia de hoje é de celebração por atingirmos uma meta tão importante”, disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

São Paulo também atingiu o índice de 73% de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina, com 3,9 milhões de doses aplicadas até a tarde de ontem, entre o público de 5 a 11 anos. Entre os que tomaram a segunda dose, completando a imunização para esta faixa etária, o percentual é de 26,87%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo é o primeiro do Brasil a atingir a meta da OMS de vacinados contra a Covid-19 entre a população elegível, ao chegar a 90% de cobertura vacinal. As informações são da Agência Brasil.

