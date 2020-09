São Paulo deve ter sequência de recordes de calor seguida de queda de temperatura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O calor em São Paulo deve seguir se superando ao longo da semana: a expectativa do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, é de que a cidade registre o recorde de alta temperatura no ano entre esta quarta (30) e a sexta (2). E, depois de tudo isso, o paulistano deve ver uma queda de até 15 °C no fim de semana.

O recorde de calor no ano é de 34,8 °C, registrado na tarde do domingo (27), o primeiro da primavera. Nesta quarta, os termômetros já passavam dos 33°C em algumas regiões da cidade.

Tantos recordes se devem a uma massa de ar seco e quente que está cobrindo o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. Isso faz com que a umidade fique baixa --nos próximos dois dias deve ser em torno de 22%, enquanto o índice ideal é de a partir de 40%, segundo a OMS-- e a temperatura se mantenha elevada.

No sábado, uma frente fria consegue avançar sobre o país, fazendo a máxima ficar em 22°C, e a mínima, em 16°C. No domingo, a máxima também é de 22°C, e a mínima deve cair para 15°C. Nos dois dias, deve aumentar a nebulosidade, garoar e até chover leve, especialmente no litoral.

"Essa frente fria não vai vencer a massa de ar seco, mas vai minimizar o efeito do calorão dos últimos dias. É só um refresco no fim de semana, porque, na semana que vem, voltam novamente as altas temperaturas", afirma Thomaz Garcia, meteorologista do CGE.

As mudanças de temperatura se devem à transição do inverno, caracterizado pela baixa umidade, para a primavera, quando os dias são mais longos e quentes.

Por enquanto, a previsão é de que a cidade permaneça sem chuvas regulares. A tendência, diz Garcia, é de que a segunda quinzena de outubro até traga algumas precipitações, mas, em volume e frequência relevantes, elas só cheguem mesmo em novembro.