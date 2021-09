São Paulo começa a aplicar dose adicional contra Covid

A dose de reforço será feita com com a vacina que estiver disponível, ou seja, inclusive com a Coronavac. A orientação do governo federal indica o uso de Pfizer ou AstraZeneca.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os idosos acamados em domicílio receberão a vacina pela equipe da UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência do usuário. O mesmo acontecerá com pessoas que vivem em instituições de longa permanência para idosos e a população indígena aldeada na cidade de São Paulo.

A aplicação da dose adicional para esta faixa etária acontecerá até o dia 12 de setembro. Os idosos que pertencem a este grupo devem comparecer a uma unidade de saúde com o comprovante de vacinação (ciclo completo), documento de identidade com foto e comprovante de residência.

