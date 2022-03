São Paulo busca intérpretes para receber ucranianos que fugiram da guerra

O acolhimento de migrantes na cidade é feito em trabalho conjunto de secretarias, incluindo as pastas da Saúde e de Assistência Social, bem como a de Direitos Humanos, por meio do Crai (Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes).

"Mais importante do que ter expectativa é estar preparado para caso isso aconteça. Nós temos a experiência do fluxo migratório intenso de venezuelanos para o Brasil. Temos essa experiência de migração em casos de grandes crises humanitárias", afirmou.

