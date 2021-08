São Paulo aposta em virada com DJs para vacinar 600 mil jovens neste final de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o objetivo de imunizar 600 mil pessoas de 18 a 21 anos contra a Covid-19, a Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (14) e domingo (15) a Virada da Vacina Sampa, com direito até a apresentações embaladas por DJs de blocos de Carnaval como Minhoqueens e Domingo Ela Não Vai.

Os cerca de 600 pontos de vacinação estarão abertos nesses dois dias, sendo que, em 16 deles, será possível se vacinar durante a noite e toda a madrugada. Nas AMAs/UBSs integradas e em UBSs, será possível também tomar a segunda dose, das 7h às 17h.

A ideia da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é a de tentar atingir a meta de vacinar com a primeira dose 100% dos adultos com mais de 18 anos na cidade de São Paulo já neste final de semana.

Dados do Vacinômetro indicam que até esta sexta-feira (13), 93,3% da população com 18 anos ou mais já havia recebido a primeira dose, e 39,3% já estão com o esquema vacinal completo.

A proposta de realizar vacinação na madrugada e com possibilidade de aglomerações devido as atrações culturais é duramente criticada por especialistas. Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, a megaoperação já estava no planejamento da prefeitura.

Especialistas criticam a opção da prefeitura. "Se você for colocar qualquer tipo de espetáculo, certamente vai haver proximidade, e isso facilita a transmissão do vírus", afirmou o médico José Cássio de Moraes, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e colaborador da OPAS/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde).

O infectologista Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, afirma ser equivocado esse ar de "comemoração" por finalizar a primeira dose. "Temos é que comemorar quando tivemos as duas doses", afirma.

"Mais eleitoreiro que resolutivo", diz o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor de saúde pública da USP (Universidade de São Paulo).

Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo informou que a Virada Vacina Sampa não prevê público além daquele que estará sendo vacinado. Segundo a pasta, a ação serve também como forma de amparo para coletivos culturais da cidade, que foram "duramente atingidos pela paralisação das atividades imposta pela pandemia desde 2020", diz a nota.

Virada da Vacina

Sábado (14)

Das 7h às 19h - 20 e 21 anos

19h à 0h - 18 a 21 anos

Domingo (15)

0h - 17h - 18 a 21 anos

Segunda dose

UBSs e AMAs/UBSs integradas, das 7h às 17h dos dois dias