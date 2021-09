São Paulo aplica vacina contra Covid-19 em parques neste domingo; veja locais

Também podem se cadastrar para a aplicação do reforço vacinal, pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose ou única há pelo menos 28 dias.

Para isso, é preciso apresentar o comprovante de vacinação com ciclo vacinal completo, documento com foto e comprovante de residência.

É preciso fazer a inscrição nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para receber as doses adicionais de reforço, a xepa, caso haja dose remanescente próximo ao término das atividades do serviço de saúde. Vale para quem tomou a segunda dose há mais de seis meses na capital.

Também vai funcionar um mega postos para pedestres na galeria Prestes Maia, na praça do Patriarca, na região central, no mesmo horário. Ao contrário de fins de semana anteriores, farmácias que fazem vacinação na avenida Paulista não vão aplicar os imunizantes neste domingo.

De acordo com a pasta, até as 13h de sexta-feira (10),cerca de 621,5 mil pessoas desse público, ou 73% da meta, tinham tomado a vacina contra o novo coronavírus na capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.