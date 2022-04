São Paulo anuncia campanha 'Dia D' de vacinação contra gripe no dia 30

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governo do estado de São Paulo anunciou hoje a campanha "Dia D", voltada para a vacinação de crianças, profissionais da saúde e pessoas com mais de 60 anos contra a gripe e o sarampo. A ação acontecerá no sábado, dia 30, e será realizada em mais de 3 mil postos de saúde no território paulista, nos horários entre 8h e 17h.

A diretora de Imunização de São Paulo, Núbia Araújo, afirmou que "é fundamental a conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância da imunização da vacinação contra a gripe e o sarampo para as crianças", defendendo que "as vacinas são seguras e protegem contra formas graves da doença".

De acordo com informações da Secretaria da Saúde, o objetivo é a vacinação de 95% de todo o público infantil contra o sarampo. Além disso, a campanha deve atualizar a caderneta vacinal dos profissionais de saúde - já que esses já têm a vacina contra a gripe disponível desde o começo de abril.

No dia 30, também começa uma nova etapa de vacinação para crianças de 6 meses e menores de 5 anos, essa voltada especialmente para a gripe. Os três grupos, crianças, idosos e profissionais de saúde, poderão ser vacinados contra a gripe.

100% produzida pelo Instituto Butantan, a vacina contra Influenza é composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado

As vacinas contra o sarampo e o vírus Influenza podem ser tomadas simultaneamente, exceto para as pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19. Neste caso, a recomendação é aguardar um intervalo de 30 dias para buscar a imunização para as demais doenças depois da recuperação do quadro clínico.

Para as crianças entre 5 a 11 anos é necessário um intervalo de 15 dias entre a vacinação contra gripe e sarampo e a contra o coronavírus.

Calendário de SP de vacinação contra a gripe

27 de março: Idosos acima dos 80 anos;

4 de abril: Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde;

30 de abril: Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade;

2 de maio: Gestantes e puérperas;

9 de maio: Indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades;

16 de maio: forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.