São Caetano é a primeira cidade paulista a usar vacina da Janssen

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacina contra a Covid-19 da norte-americana Janssen, de dose única, começou a ser aplicada em São Caetano do Sul (ABC), nesta sexta-feira (25). A cidade, primeira a usar o imunizante no estado de São Paulo, foi completada devido à participação na fase 3 de testes da vacina, realizada no Centro de Pesquisas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).

Na época, 28 centros de pesquisas do país e sete mil voluntários contribuíram com o programa que avaliou o imunizante. Em São Caetano, cerca de 250 pessoas participaram.

No total, a cidade paulista recebeu 1,5 mil doses e abriu, também nesta sexta, agendamento para 824 pessoas, com idade entre 44 e 45 anos. A gestão Tite Campanella (Cidadania) não disse como serão aplicadas as outras 676 doses.

Os dez primeiros já foram vacinados nesta sexta. Os demais serão entre segunda (28) e sexta-feira (2), das 8h às 20h, no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação) Dra. Zilda Arns.

Neste sábado (26), devem chegar mais 1,1 mil doses da vacina.

"É mais uma vacina que a cidade recebe para ampliar o atendimento da população", disse o prefeito.

Bruno Turolla, 44 anos, morador do Bairro Santo Antônio, foi o primeiro a ser vacinado. "Me sinto honrado por ser o primeiro a tomar a vacina da Janssen. Mas estaria feliz, da mesma forma, se fosse qualquer outra vacina", afirma.

Turolla contou que toda família estava engajada a espera da abertura de agendamento para sua faixa etária. "Quando o prefeito anunciou na live, todos já começaram a me enviar mensagens dizendo que o agendamento abriria hoje [sexta] cedo. Às 7h liguei o computador e aguardei a liberação do link. Poucos minutos depois das 8h eu já estava agendado", disse o morador de São Caetano.

Cleber Augusto Calamari, 45, morador do Bairro Cerâmica, usou uma estratégia parecida. "Às 7h30 liguei o computador e, assim que o link foi liberado, digitei todas as informações. Cliquei algumas vezes até ativar meu agendamento. Quando consegui, vi que ainda tinham mais cinco vagas. Fiquei muito feliz", comenta.

Até quinta-feira (24), São Caetano aplicou 109.979 doses de vacina, sendo 75.004 primeiras doses e 34.975 das de reforço, segundo dados da prefeitura.

No Brasil, as capitais Vitória e Goiânia, em Goiás também começaram a usar o imunizante da Janssen nesta sexta.

Em nota à reportagem, o governo de São Paulo, gestão João Dória (PSDB), disse que "as equipes técnicas trabalham no preparo das grades das vacinas da Janssen e a distribuição deve começar neste fim de semana às 645 cidades de SP."

Os imunizantes da Janssen que estão sendo utilizados são do lote com 1,5 milhão de doses que chegou ao Brasil na terça (22).

Nesta sexta chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (93 km de SP), um segundo lote com 2 milhões de doses da vacina. O envio foi feito pelo governo norte-americano. Está prevista para este sábado (26) uma remessa com 942 mil doses.