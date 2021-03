São Bernardo restringe funcionamento de serviços essenciais até as 19h

As medidas adotadas em São Bernardo são mais rígidas dos que as anunciadas pelo governo estadual, gestão João Doria, no último dia 11. Desde o dia 15, vigora em todo o estado um toque de recolher entre 20h e 5h.

Os serviços de delivery poderão funcionar o dia todo, sem interrupção. Já no caso dos drive-thru, a atividade é liberada somente até as 21h, desde que limitados aos serviços de alimentação, farmácia, água, gás e material de construção.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste sábado (20), o funcionamento de serviços considerados como essenciais será permitido somente até as 19h em São Bernardo do Campo (ABC paulista). A medida foi anunciada nesta sexta-feira (19) pela prefeitura, gestão Orlando Morando (PSDB), e tem o objetivo de tentar frear o aumento nas contaminações pelo coronavírus na cidade.

